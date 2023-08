Avageimis vaimujõudu näidanud võrkpallinaiskond kaotas ka Slovakkiale

Avageimi algus oli tasavägine, Eesti juhtis veel 6:5, aga võõrustajate poolt vaadates seisul 9:10 võitis Slovakkia kuus punkti järjest. Geimi lõpus hakkasid eestlannad vahet jõudsalt kahandama ning suutsid suurepärase kaitse toel seisult 20:24 päästa kõik neli geimpalli, seejärel tõi Karolina Kibbermann Eestile esimese geimpalli, mis suudeti ka ära lahendada.

Ka teise geimi tasavägise alguse järel saavutas Slovakkia mitmel korral kolmepunktilise edu, aga Eesti suutis viigistada 16:16 peale, vastas koheselt ka järgmisele kolmele Slovakkia punktivõidule ning päästis veel ühe geimpalli, ent ei pääsenudki lõpuks kordagi geimi jooksul juhtima.

Kolmandas vaatuses Eestil vastaste jaoks rohtu ei olnud: Slovakkia võitis esimesed seitse punkti ja jätkas selgelt paremini, lubades vastuvõtuga hädas olnud kodunaiskonnal geimi jooksul kokku vaid üheksa silma.

Neljandas ja viimaseks jäänud geimis püsis Eesti veel punkti kaugusel seisuni 11:12, siis hakkasid vastased vahet jõudsalt suurendama ja teenisid lõpuks võidu.

Enne mängu:

Eesti koondis alustas turniiri 0:3 kaotusega Prantsusmaale, jätkas märksa tasavägisemas lahingus kaotusega Soomele 2:3 ja pidi pühapäeval tunnistama ka alagrupi favoriidi Hollandi 3:0 paremust.

Neli mängu pidanud Slovakkia jaoks on kohtumine võõrustajatega alagrupiturniiri viimane. Kõigepealt võideti Soomet 3:0, siis kaotati Hollandile 0:3, seejärel võideti taas Hispaaniat 3:0 ja kaotati Prantsusmaale 0:3.

Eesti ja Slovakkia kohtumises tuleb favoriidiks lugeda kindlasti viimaks, aga päev hiljem ka Hispaaniaga kohtuv ja edasipääsu lootev Eesti peab teisipäeval kindlasti üht-teist saavutama.

"Ma ootan, et me võidaksime need mängud. Ja ma olen kindel, et me suudame võita," ütles Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice ERR-ile. "Rääkisime sellest pärast Soomega mängu. Me oleme üks tiim ja üks pere ning me olime mõlemat pidi ausad üksteise vastu."

"Me oleme siin, et võita. Me ei tulnud siia näitama, et oleme lihtsalt EM-finaalturniiril. Me tahame järgmised kaks mängu võita. Õpime vastaseid ja paneme palju rõhku, et nendeks mängudeks end ette valmistada."