Avageimi suurelt kaotanud Eesti hakkas favoriit Hollandile kõvasti vastu

Kui esimeses geimis oli Hollandi ülekaal kindel, siis teine kulges juba tasavägisemalt. Holland asus küll sealgi juhtima 11:3, aga siis hakkas ka Eesti oma mängu käima saama.

Holland juhtis veel 20:13, aga Eesti võitis järgmisest seitsmest punktist kuus (21:19). Seisult 24:21 oli Hollandil kolm geimpalli, millest ühtki ei suudetud ära kasutada ja geim võideti alles viienda geimpalli abil 27:25.

Kolmas geim möödus küll Hollandi juhtimisel, aga kordagi ei läinud vahe väga suureks. Seisult 18:16 asusid külalised siiski juhtima 20:16, 22:17 ja võitsid lõpuks 25:19.

Kertu Laak tõi Eestile 14 punkti (+10), Kristiine Miilen lisas kaheksa punkti (+7). Hollandi parim oli 19 (+15) punktiga Marrit Jasper.

"Ma arvan, et täna on märksõna lustimine," lausus Eesti koondise libero Merilin Paalo ERR-ile. "Välja arvatud esimene geim - alustuseks kohe ei tulnud. Aga ma tundsin mängurõõmu. Mida rohkem pall üles tuli, seda julgemaks läksime rünnakul. Lustimine on õige märksõna, nautisime."

Diagonaalründaja Kertu Laak lisas: "Juba see, et nad panid lõpuks oma põhipommitaja sisse ja hakkasid kartma - see on suur au meile. Aga saime palle väga hästi üles, leidsime õiged lahendused, kuidas sellise bloki vastu ka ära lüüa. Servil panime juurde. Sealt see meie mäng hakkas minema."

"Mul endal olid mõned kaitsepallid, mille üle olin väga vihane," jätkas ta. "Aga mängisime punkt-punkti haaval ja lõpuks oli seis päris hea. Eks meil oligi selline omaette eesmärk, et 20 punkti täis saada. Ühes saime, ühes jäi natuke puudu. Aga ma arvan, et võib täitsa rahule jääda."

Ees ootavad veel alagrupimängud Slovakki ja Hispaaniaga. "Ma arvan, et peame võtma kaasa head emotsioonid ja õnnestumised," lisas Paalo. "Ja uskuma järgmistes mängudes iseendasse. See on see, mis meid viib edasi. Ma arvan, et muud rohkem ei olegi. Usk ja mängurõõm."

Laagi sõnul tahaks koondis väga neid mänge võita. "Anname endast parima ja kuni turniiri lõpuni oleme eesmärgiga Itaaliasse edasi minna."

Päeva esimeses kohtumises sai Prantsusmaa 3:0 (25:22, 25:22, 25:14) võidu Soome üle.

Enne mängu:

Eesti naiskond pidi alagrupiturniiri esimeses mängus Prantsusmaa kolm-null paremust tunnistama, kuid oli laupäeva õhtul Soome vastu esimesest võidust ühe geimivõidu kaugusel. Siiski võitsid soomlannad kohtumise viimased kaks geimi ning Eesti pidi leppima teise järjestikuse kaotusega, kuid teenis viiegeimilise mängu eest siiski ühe punkti.

Valusat kaotust oli eestlannadel raske sõnadesse panna. "Pea on tühi praegu, keeruline on kaotada nii, midagi ei oska öelda. Tegelikult oli võimalus olemas, need geimid, mille me kaotasime, andsime ise ära. Oma perfektse mänguga oleksime võitnud, aga andsime liiga palju ära," ütles Kertu Laak ERR-ile.

Holland on alagrupiturniiri alustanud kahe järjestikuse võiduga ning ei loovutanud Hispaania ja Slovakkia vastu ühtki geimi. Laak ütles, et koondis läheb favoriidi vastu mängu nautima.

"Eks ta kindlasti raske ole, põhiline on see, et me naudiks seda mängu. Me ei saa iga päev selliste vastastega mängida, Holland on ülikõva naiskond. Treener ütles ka meile, et pead püsti, turniir pole läbi veel. Siin on veel vastaseid, keda me suudame võita," sõnas Laak.

D-alagrupis lähevad pühapäeval veel vastamisi kahe punktiga alagrupis neljandat kohta hoidev Soome ning viie punktiga kolmandal kohal olev Prantsusmaa. Grupiliider on Holland, Slovakkial on samuti kuus punkti, aga on pidanud kolm kohtumist. Eesti on kahe mängu järel viiendal tabelireal, Hispaania on kolmes mängus võitnud kaks geimi ja on ühe punktiga alagrupis viimane.