Eesti võrkpallinaiskonna järgmine vastane sai kindla kaotuse

Avamängus Eestist 3:0 jagu saanud Prantsusmaa oli esmaspäeval Slovakkiast sama kindlalt üle. Prantslannad loovutasid kahes esimeses geimis 21 ja 19 punkti, viimases vaatuses tuli veelgi veenvam võit 25:12.

Võitjate parimana tõi Amelie Rotar 12 punkti, Helena Cazaute panustas 11 punktiga ning Christina Bauer ja Lucille Gicquel mõlemad toetasid 10 punktiga. Slovakkia edukaim oli Karin Palgutova 11 punktiga.

Prantsusmaa kohtub teisipäeval Hollandiga, kes samuti pole EM-il kaotusevalu veel tundnud. Slovakkia läheb õhtuses kohtumises vastamisi Eestiga.

Esmaspäeva õhtul on kavas veel üks kohtumine, kui võistlustules on Soome ja Hispaania koondised. Soomel on kirjas üks võit ja kaks kaotust, Hispaania pole kolme kohtumisega võiduarvet avanud.

D-alagrupi tabeliseis: 1. Prantsusmaa 11 punkti (4 mängust), 2. Holland 9 punkti (3), 3. Slovakkia 6 punkti (4), 4. Soome 2 punkti (3), 5. Hispaania 1 punkt (3), 6. Eesti 1 punkt (3).