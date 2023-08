Eesti võrkpallinaiskond pidi maratonlahingu järel tunnistama Soome paremust

Eesti naiskond haaras varajase initsiatiivi, kui läks mängu juhtima 5:2, aga soomlannad vastasid sellele 7:1 minispurdiga ning juhtisid geimi keskel kahel korral ka kolme punktiga. Eesti haaras taas edu seisul 17:17, kahesest blokist tulnud punkt viis võõrustajad ette 21:19 ja geimi lõpu kallutas Eesti kolme järjestikuse punktiga kindlalt enda kasuks.

Teise geimi alguses võitlesid eestlannad end kolmepunktilisest kaotusseisust 6:5 juhtima, aga Soome vastas koguni kuue järjestikuse punktiga. Geimi keskel saavutas Soome juba 18:10 edu ja kuigi Eestil õnnestus vahe kahel korral kahandada ka kolmele silmale, enamat ei suudetud ja nii kuulus teine geim skooriga 25:20 soomlannadele.

Tasavägises kolmandas vaatuses hoidis Eesti geimi keskpaigani stabiilselt ühepunktilist edu, aga võitis siis seisul 17:17 kolm punkti järjest ja juhtis nii 20:17 kui 21:18, aga pingelistel hetkedel vastasid soomlannad 4:0 spurdiga ja läksid ise ette. Seisul 23:23 ei saanud Soome aga esmalt kätte Kätriin Põllu servi ning seejärel tõi Liis Kiviloo Eestile geimivõidu.

Neljandas geimis läks Soome tugeva alguse järel 13:8 juhtima, aga ilusat kaitset näidanud eestlannad leidsid siis neli punkti järjest ja kahandasid vahe minimaalseks. Mitu pikka pallivahetust kallutas kaalukaussi taas soomlannade poole ja nii otsustati kohtumise saatus viiendas geimis.

Ka seal mängiti pikki pallivahetusi ja Soomel õnnestus minna ette 9:6 ja 10:7, aga Silvia Pertensi punkti järel jõudsid eestlannad 10:10 viigini. Kätriin Põld viis serviga Eesti siis juhtima, Soome võitis siis aga viiest järgmisest punktist neli ning kasutas ära teise matšpalli. Kogu kohtumine kestis kaks tundi ja 45 minutit.

D-grupis on liidriks mõlemad mängud 3:0 võitnud Holland kuue punktiga, neile järgnevad kolmest mängust kuus punkti teeninud Slovakkia, kahe mänguga viis punkti kogunud Prantsusmaa ning Soome (2), Eesti (1) ja kolm kaotust saanud Hispaania (1).

Enne mängu:

Eesti koondis pidas EM-il esimese mängu kolmapäeval, kui tuli vastu võtta 0:3 kaotus Prantsusmaalt. Kui kolmapäeval mängis Eesti 2000-pealise publiku ees, siis laupäeval on Unibet Arenale oodata oluliselt rohkem rahvast, kui vastamisi minnakse põhjanaaber Soomega. Ka soomlased kaotasid neljapäeval avamängu 0:3, kui pidid tunnistama Slovakkia paremust.

"Mina isiklikult nende vastu pole mänginud, aga nad on ka kindlasti kvaliteetne võistkond ja mõlemad lähevad kindlasti võidu peale välja," ütles libero Kadri Kangro. "See on võtmetähtsusega mäng. Soomel on pikkust ja kvaliteeti. Ei tule lihtne mäng. Saal tuleb puupüsti täis ja Soome fänne on kindlasti palju, aga ootame veel rohkem Eesti fänne. Meie tahame võiduga koju minna," lisas diagonaalründaja Kertu Laak.

Enne Eesti - Soome kohtumist tulevad Unibet Arenal väljakule Slovakkia ja Hispaania koondised. Slovakkial on praegu kirjas üks võit ja üks kaotus, Hispaania on aga mõlemad seni peetud kohtumised kaotanud.