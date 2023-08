Mägi reievigastusest: usun, et kõik peaks olema valmis

Peale Eesti meistrivõistlusi Mägi rohkem võistelnud ei ole ning keskendus treenimisele. "Otsustasime võistlustest loobuda, kuna selleks otsest põhjust polnud. Kuna see hooaeg on võistlusi juba vähe olnud, siis tundus mitte mõistlik seda viimasel hetkel tagasi tegema hakata," alustas Mägi.

"Peale Eesti meistrivõistlusi taastusin, treenisin mingi aeg Käärikul ja tekkis väike mure ka reiekõõlusega, aga tänane soojendus läks ikkagi korda ja usun, et kõik peaks olema valmis," tõdes Mägi.

Saadud vigastuse on Mägi juba unustanud. "Loomulikult pole see ideaalne asi, mida enne tiitlivõistlusi läbi kogeda, aga see hooaeg oleme pidanud päris mitmeid olulisi otsuseid langetama. Muidugi on see aeg olnud närvesööv, aga tänane soojendus näitas, et see aeg tuleb nüüd ära unustada," kommenteeris eestlane.

Maailmameistrivõistluste eel muutis Mägi oma tavapärast rutiini. "Mul on olnud küllaltki rutiinsed ja kindlad treeningud, mida ma alati enne võistlusi olen teinud, aga enda ja teiste kogemuste põhjal on selline rutiini lõhkumine isegi kasuks tulnud. Parem on olla tiitlivõistlustel puhanud ja energilisem," seletas Mägi.

Viimastel aastatel on tase 400 meetri tõkkejooksus kõvasti tõusnud ning just see ongi Mägi sõnul teda pikalt tipus hoidnud. "Ma arvan, et see suur taseme tõus ongi mind edasi viinud. Samuti on minu treeningud teinud suure arengu, kui võrrelda sellega, mis need olid siis, kui ma alustasin," rääkis sportlane.

Homse eeljooksu koosseisu pidas Rasmus Mägi tavapäraseks. "Ei ole veel täpselt kõike üle vaadanud, aga eks see jaotus on olnud küllaltki tavapärane. Minu eesmärk on oma rütm välja joosta ja kui kuskil õnnestub energiat kokku hoida, siis proovin seda ka teha," lisas Mägi.