Hispaania avas esimesena kergejõustiku MM-il kullaarve

29-aastane Martin võitis meeste 20 km käimise maailma hooaja tippmarki tähistava ajaga 1:17.32. Hõbemedali pälvis Perseus Karlström, kes viis Rootsi rahvusrekordi 1:17.39-ni. Pronksi teenis brasiillane Caio Bonfim, kes samuti rahvusrekordi püstitas (1:17.47).

Lisaks Karlströmile lõpetas meie lähinaabritest esikümnes veel soomlane Veli-Matti Partanen, kes sai uue rahvusrekordiga (1:18.22) kuuenda koha. Mullu Eugene'i MM-il võidutsenud jaapanlane Toshikazu Yamanishi leppis tänavu 24. kohaga.

Campeón!



All the glory goes to Spain in the men's 20km race walk as Álvaro Martín becomes the first champion of the #WorldAthleticsChamps Budapest 23 in a world-leading 1:17:32



@PersKarlstrom

Caio Bonfim pic.twitter.com/VEffLClaqp