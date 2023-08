Balti Keti tuuri teise etapi võitis sakslane, Ärm jäi napilt liidrisärki

Uhlig kulutas laupäeval 161-kilomeetrise distantsi läbimiseks 3:22.01 ja edestas finišiheitluses kindlalt taanlasi Malte Hellerupi (Team Aalborg - Sparekassen Danmark) ja Mads Landbot (Uno-X Dare Development Team).

Avaetapi võitnud Rait Ärm ületas finišijoone samuti sakslasele järgnenud seitsmepealises minigrupis ning sai lõpuks seitsmenda koha.

Velotuuri kokkuvõttes on Ärmi edu Uhligi ees kaks sekundit, kolmandal kohal olev itaallane Filippo Fortin (Maloja Pushbikers) kaotab eestlasele 20 ja rootslane Victor Lychou (Svealand Cycling Team) 28 sekundit. Viiendal kohal on David van der Poel, 2014. aastal Balti Keti velotuuri võitnud ja hiljem World Touri tasemel säranud Mathieu van der Poeli vanem vend.

Balti Keti velotuur lõppeb pühapäeval, kui Leedus Panevežyses sõidetakse 156-kilomeetrine etapp.