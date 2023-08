Valitsev maailmameister jätab vigastuse tõttu tänavuse MM-i vahele

Belgia kergejõustikuliit avalikustas nädalavahetusel MM-ile rändavad sportlased ning nimekirjast oli puudu viimasel kahel olümpial võidutsenud kahekordne maailmameister Nafissatou Thiam.

Alaliit selgitas, et sportlast häirib liigselt kannakõõluse vigastus. "Nafi ettevalmistus on olnud Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu häiritud ja pärast mitmeid konsultatsioone koondisega, on ta otsustanud Budapestis mitte kaasa teha," sõnas kergejõustikuliit.

Lisaks Thiamile jätab MM-i vahele ka Poola kergejõustikutäht Adrianna Sulek, kes teatas eelmisel nädalal, et on lapseootel.

Suurfavoriidina nähakse 22-aastast ameeriklannat Anna Halli, kellel jäi mais Götzise mitmevõistlusel 7000 punkti piirist vaid 12 silma puudu. Seitsmevõistluse ajaloolises edetabelis viiendat kohta hoidev talent ütles toona ERR-ile, et tema suur eesmärk on Jackie Joyner-Kersee maailmarekord (7291 punkti).

Jätkan selle nimel tööd ja võitlen selle nimel igal alal. See on kindlasti suur eesmärk, aga jällegi - olen vaid 22, nii et mul on palju aega seda jahtida. Aga ma jahin jah," sõnas Hall ambitsioonikalt.