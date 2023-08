Suurbritannia medalilootus peab kergejõustiku MM-ilt eemale jääma

Kolm EM-medalit võitnud McColgan näitas kevadel suurepärast hoogu, ületades 10 000 m distantsil 21 aastat Paula Radcliffe'ile kuulunud Suurbritannia rahvusrekordi. Veel maikuus teatas McColgan, et unistab oma esimesest MM-medalist, aga kaks päeva enne tiitlivõistlust jagas šotlanna ühismeedia vahendusel oma otsust Budapesti MM vahele jätta.

"Teadsin, et stardijoonele jõudmine saab olema pingeline, sest olen aprillist alates põlvevigastusega kimpus olnud. Viimased kolm nädalat treenisin koondisega ja tundus, et liikusin õiges suunas," selgitas McColgan. "Kahjuks jäi ajast ikkagi natukene puudu ja kuna olümpiamängud toimuvad aasta pärast, otsustasin võistlemisest pausi teha."

McColgan saavutas mullusel MM-il 5000 m distantsil 11. ja 10 000 m distantsil 10. koha. EM-il läks šotlannal märksa paremini, teenides 10 000 m jooksus hõbeda ja poole lühemal distantsil pronksmedali.

Sadly, I've made the hard decision to miss this year's World Championships in Budapest.



We always knew it was going to be tight to make it to the start line, having carried a knee injury since April.