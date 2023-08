Antetokounmpo jätab põlvevigastuse tõttu MM-i vahele

Milwaukee Bucksi ja Kreeka koondise tähtmängija kirjutas reede pärastlõunal ühismeedias, et ei ole veel piisavalt juuli alguses aset leidnud põlveoperatsioonist taastunud ja peab MM-i vahele jätma.

"Kõik on teadlikud minu kirest ja armastusest Kreeka koondise vastu ja see ei muutu kunagi. Olen enda keha pärast NBA hooaja lõppu pidevalt piirini töötanud, et proovida meie meeskonnal jõuda nende eesmärkideni, mis oleme ette seadnud," ütles Antetokounmpo.

"Pärast mitut kuud tööd ja konsultatsioone on selgunud, et ma ei ole veel valmis MM-il osalemise tasemel mängima. See ei olnud valik, vaid ainus variant, et kindlustada see, et ma jõuaks tagasi selle taseme juurde, mille nimel olen nii pikalt töötanud," sõnas kreeklane, lisades, et tahab väga Kreekat järgmise aasta Pariisi olümpiamängudel esindada.

Tänavune MM algab 25. augustil ja lõpeb 10. septembril, võõrustajariigid on Filipiinid, Jaapan ja Indoneesia. Kreeka loositi ühte gruppi Uus-Meremaa, Jordaania ning Ameerika Ühendriikidega.