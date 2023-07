Manchester United saab uue kapteni

30-aastane Maguire liitus Unitediga 2019. aasta suvel ja aasta hiljem tegi toonane peatreener Ole Gunnar Solskjaer temast esindusmeeskonna kapteni. Kaitsja langes läinud hooajal uue peatreeneri Erik ten Hagi soosingust välja, tehes peamiselt vahetuspingilt sekkudes kaasa ainult 16 liigamängus.

Maguire nentis ühismeedias, et on otsuses "äärmiselt pettunud". "Pärast arutelusid peatreeneriga teatas ta mulle, et vahetab kaptenit. Ta põhjendas oma otsust ja kuigi olen äärmiselt pettunud, annan jätkuvalt endast parima iga kord, kui ma särki kannan."

"Tahan tänada Manchester Unitedi fänne nende suurepärase toetuse eest. Mul on olnud suur privileeg Manchester Unitedit kaptenina juhtida. Olen teinud kõik endast võimaliku, et aidata Unitedil edukas olla. Nii väljakul kui ka väljaspool seda," lisas Inglismaa koondislane.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I'm personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.



