Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

Saksamaa jalgpallikoondise ääreründaja Lennart Karl sai reedesel treeningul nii tõsiselt vigastada, et on sunnitud MM-finaalturniiri vahele jätma.

18-aastane Karl vigastas reedesel treeningul vasaku jala reielihast. Mõned tunnid hiljem kinnitas Saksamaa jalgpalliliit (DFB), et Müncheni Bayerni hingekirja kuuluv ründemängija jääb MM-finaalturniirilt eemale.

"Tunnen talle kaasa. Oma rõõmsameelsuse, loovuse, kiiruse ja isiksuse poolest sobis Karl meeskonda ideaalselt," kommenteeris Saksamaa koondise peatreener Julian Nagelsmann. "See on nii temale kui ka meile kõigile suur šokk. Natukene pakub lohutust see, et ta on noor ja tal on veel palju suurturniire ees."

Karl tegi lõppenud klubihooajal suure läbimurde, kui esindas Bayernit kõikide sarjade peale 40 mängus ning lõi üheksa väravat ja andis kaheksa väravasöötu. Teda asendab rahvuskoondises RB Leipzigi poolkaitsja Assan Ouedraogo.

"Ouedraogo on sarnaselt Lennartile koondises hästi esinenud. Ka tema on väga andekas ning peab lihtsalt julgelt ja vabalt mängima," märkis Nagelsmann.

Saksamaa kuulub MM-il ühte alagruppi koos Curacao, Elevandiluuranniku ja Ecuadoriga. Neljakordne maailmameister alustab turniiri 14. juunil mänguga Curacao vastu.