Eesti rekordit nihutanud Ott pääses U-20 EM-il finaali

Eeljooksust ajaga 11,67 edasi pääsenud Ott sai õhtul toimunud esimeses poolfinaalis ajaga 11,53 kolmanda koha ning tagas koha teisipäevases finaalis.

Ühtlasi nihutas Ott viie sajandikuga tema enda nimel olnud U-20 vanuseklassi Eesti rekordit, tema aeg oli kahe poolfinaali peale paremuselt viies.

That feeling when you make a 100m final.



And Miia Ott also set an Estonian U20 record of 11.53 in #Jerusalem2023. ❤️‍ pic.twitter.com/beWODTghNt