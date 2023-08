Tarmo Tulva valiti Euroopa Kabekonföderatsiooni asepresidendiks

"Hetkel toimuvad Tallinnas noorte euroopa meistrivõistlused, millest võtab osa rohkem kui 240 mängijat. Me oleme suutnud ennast tõestada eduka võistluste organiseerijana ning ühtlasi annab see meie enda mängijatele võimaluse end proovile panna kodupubliku ees," ütles Euroopa Kabekonföderatsiooni asepresident Tarmo Tulva.

"Euroopa on kabemaailmas kahtlemata liidrirollis nii võistluste organiseerimise kui ka mängijate taseme poolest. Eesti Kabeliidu jaoks on oluline rääkida kaasa Euroopa kabeelu korraldamisel ning regulaarselt tuua tippvõistlusi mängijatele koju kätte. Asepresidendi roll EDC juhatuses on tunnustus meie seni tehtud tööle."

Euroopa Kabekonföderatsioon (EDC) on asutatud 1998. aastal 12 riigi alaliidu poolt Tallinnas. Tänaseks kuulub föderatsiooni 26 riiki, sh Eesti. 2007-2017 asus EDC peakontor Tallinnas, mil EDC president oli Janek Mäggi.