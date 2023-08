Tänak Soome rallist: eesmärk on võidelda parima võimaliku tulemuse nimel

"Üldisel on Soome ralli palju nõudlikum, kui seda on Eesti võidusõit. Mulle on Soomes sõitmine meeldinud ning meil on olnud siin häid võistlusi. Eesti etapp oli karm ja kahjuks ei õnnestunud meil teenida neid punkte, mida ootasime, aga sellegipoolest suutsime näidata head kiirust. " sõnas Tänak M-spordi pressiteate vahendusel.

"Fookus on leida testikatsel parim võimalik tunne ja seejärel pingutame parima võimaliku tulemuse nimel." lõpetas eestlane.

M-spordi tiimipealik Richard Millener on jätnud Eestist saadud pettumuse seljataha.

"Kõik oli peale Eesti rallit väga pettunud, Otil ja Martinil [Järveoja] oli selgelt olemas kiirus, et võidelda kodus võidu eest. Oleme jätnud negatiivse seljataha ning võtame endaga Soome kaasa positiivse – Ott on siin varasemalt võitnud kolmel korral. Ta sai ühe päeva testida ja ma tean, et kui ta Soome jõuab, keskendub ta täielikult oma ülesandele." kommenteeris Millener

Tänak hoiab hetkel üldarvestuses neljandat kohta ning kaotab liidrile Kalle Rovanperäle 66 punktiga.

Soome ralli sõidetakse 3.-6. augustil.