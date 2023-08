Teisipäeval algavad Tallinnas Euroopa noorte meistrivõistlused kabes

Võistlustel osaleb kokku 245 mängijat 11 riigist: Hollandist, Ukrainast, Tšehhist, Poolast, Belgiast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Aserbaidžaanist, Lätist, Leedust ja Eestist. Võistlused toimuvad neljas vanuserühmas (pisi- ja minikadetid, kadetid ja juuniorid) ning eraldi noormeestele ja neidudele – kokku kaheksas erinevas rühmas.

"Euroopa noorte meistrivõistlused on väga oluline turniir just seetõttu, et seal mängivad tulevased meistrid," ütles Euroopa Kabekonföderatsiooni asepresident Tarmo Tulva. "Eestis toimub turniir juba neljandat korda ja seekordne on suurima osalejate arvuga võistlus. Võistlejate arv on suurenenud sõltumata agressorriikide eemalejäämisest. Eesti saab korraldajana panna välja suurema esindatuse, mis annab meie noortele võimaluse panna ennast proovile absoluutses tippkonkurentsis. Lisaks noortele mängijatele koguneb Tallinnas võistluste ajal ka Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) üldkoosolek, kus valitakse uus president ja juhatus."

Eesti Kabeliidu presidendi Tarmo Tulva sõnul on käesoleva aasta Euroopa Noorte Meistrivõistlused osalejate arvu poolest ühed viimaste aastate suuremaid. "Võib julgelt väita, et augusti alguses saab Tallinnast taaskord maailma kabepealinn," rääkis Tarmo Tulva. "Eesti on tõestanud ennast kui atraktiivset kaberiiki, kuhu nii noored kui vanemad ikka jälle mängima tulla soovivad." Eestist asuvad võistlustulle 48 kabetajat.