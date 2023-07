Rasmus Mägi: vahel on täitsa hea üksinda joosta

Kui kahel eelmisel aastal säras Rasmus Mägi Kadrioru staadionil Eesti rekorditega 400 m jooksus, siis pühapäeval jooksis ta viieaastase vahe järel kodustel meistrivõistlustel 400 m tõkkejooksu. Alles hooaja kolmanda stardi teinud Mägi jooksis oma karjääri paremuselt teise tulemuse - 48,04, mis tänavuses maailma edetabelis annab kaheksanda koha.

"Ma ei ole pikalt eestikatel tõket jooksnud, aga tänavu on lihtsalt starte nii vähe all, et tundus mõistlikum ja vajalikum siin proovida. Sain seda küllaltki omakeskis teha. Konkurentsi ma ei karda, aga vahel on täitsa hea üksinda joosta. Usun, et jooks laabus, oma rütmi jooksin välja, aga seda kõike saab teha veel sujuvamalt," rääkis Mägi. "Mida parema ajaga MM-ile minna, seda mugavam ja kindlam on tunne. Edetabelile ma liigselt ei ole mõelnud, aga [senine hooaja tippmark] 48,36 ei olnud päris võimetekohane aeg."

Vägeva etteaste kahel päeval tegi kümnevõistleja Johannes Erm. Pärast vigastuspausi suutis ta hooaja esimesel kümnevõistlusel koguda 8424 punkti. Pariisi olümpiamängude normist jäi puudu vaid 36 punkti. Ehkki teine päev algas tõkkejooksus raskelt, olid järgmiste alade tulemused kas head või väga head. 45.75 kettaheites, 4.83 teivashüppes ja isiklik rekord 60.11 odaviskes. 1500 meetrit läbis Erm samuti isiklikule rekordile lähedal olnud ajaga - 4.26,83.

"Täna oli minekut, aga eelmised selle hooaja võistlused olen teinud trenni pealt, sest on vaja õigel ajal valmis olla. Ma ei osanud sellist tulemust oodata, aga teadsin, et igalt poolt saab natukene võtta. Aga et igalt poolt korraga? Selle peale ma ei mõelnud," muigas Erm. "Olen väga uhke, et suutsin kõrgushüppes isikliku rekordi teha, 400 m jooksus uude sekundisse joosta, odaviskes 60 meetrit alistada ja vale jalaga tõkkejooksu läbida ilma, et ma liiga palju punkte ei kaotaks."

Teiste kümnevõistlejate punktisummad jäid alla 8000 punkti. Teiseks tuli Kristjan Rosenberg (7798) ja kolmandaks Hans-Christian Hausenberg (7490). Risto Lillemets sai teivashüppes nulli.

Lisaks kümnevõistlusele ja 400 m tõkkejooksule sündis pühapäeval veel kaks Eesti meistrivõistluste rekordit. Enam kui poole sajandi vanuse meeste 800 m jooksu rekordi ületas Uku Renek Kronbergs. Tema võiduaeg 1.48,16 on Eesti kõigi aegade edetabelis kaheksas tulemus. Naiste 200 m jooksus parandas Ann Marii Kivikas kolme sajandikuga Ksenija Baltale kuulunud meistrivõistluste rekordit, joostes võiduajaks 23,55.

Juunioride Euroopa meistrivõistlusteks valmistub kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, kes on maailma reitingutabeli põhjal pääsemas ka täiskasvanute MM-ile. Pihela võitis Eesti meistritiitli tagasihoidliku tulemusega 1.82. Sama kõrguse ületas ka Karmen Bruus, aga Pihelal õnnestus see avakatsel.

"1.82 oli täitsa paljulubav, et ei tea, mis kõrgusel 1.85 juhtus. Pärast sellist võistlust ei ole enam enesekindlust, aga kui EM-il läheb hästi, siis oleks tore ka MM-il võistelda ja seal ilusaid hüppeid näidata," lausus Pihela.

Mitmevõistleja Liisa-Maria Lusti tuli teist korda Eesti meistriks kaugushüppes, võidutsedes isiklikku rekordit tähistava 6.45-ga.

Kõiki tulemusi näeb siit.