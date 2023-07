Aron oli sprindis lähedal pjedestaalikohale

19-ringilise sõidu võitis itaallane Gabriele Mini (Hitech), edestades sarja üldliidrit Gabriel Bortoletot (Trident; +4,292) ja esmakordselt pjedestaalile pääsenud Nikita Bedrinit (Jenzer; +4,961).

Aron teenis neljanda koha (+5,105) eest seitse punkti ning jätkab sarja üldarvestuses 84 punktiga neljandal positsioonil. "Oli üsna sündmusterohke võistlus. Lõpuks sain neljanda koha, mis on punktide mõttes hea tulemus. Olen natukene kurb, et jäin pjedestaalilt välja, sest minu ees olnud sõitja oli tegelikult raskustes. Peame homseks võistluseks mõningaid asju parandama, aga loodetavasti teeme siis veelgi parema tulemuse," rääkis Aron võistluse järel.

24 ringi pikkune põhisõit on kavas pühapäeval, Aron alustab kolmandast stardireast.

