ERR toob järgmisest nädalast vaatajateni naiste jalgpalli MM-i

Järgmise nädala neljapäeval algavad Austraalias ja Uus-Meremaal jalgpalli naiste maailmameistrivõistlused, mis toovad kahe riigi üheksasse linna kokku 32 riigi jalgpallikoondised. Suursoosikuna läheb MM-ile vastu USA koondis, neljakordsed maailmameistrid, kes võidutsenud ka kahel viimasel MM-il. Tõsi, peatreeneri toolil on koondist neil kahel MM-il edukalt juhendanud Jill Ellise välja vahetanud põhja-makedoonlane Vlatko Andonovski.

"Seda töökohta vastu võttes teadsin, mis väljakutsega on tegu - see on maailma parim koondis, kes on viimati võitnud kaks MM-i järjest. Aga mina, mu abilised ja kogu meeskond saame sellest väljakutsest hästi aru, me hindame seda ja see meeldib meile. Koondis ei suhtu sellesse ehmatusega, et appike, mida me nüüd peale hakkame? Ei, kõigi suhtumine on selline, et aeg särada!" rääkis USA koondise loots.

USA koondises suuri puudujaid ei ole. Koondist veavad ründajatena 34-aastane Alex Morgan ja möödunud MM-i parim mängija 38-aastane Megan Rapinoe, kes küll selle MM-iga karjäärile joone alla tõmbab. "Tahtsin teile teada anda, et sellest saab mu viimane hooaeg. See on mu viimane MM ja ka viimane hooaeg USA naiste kõrgliigas. Kindlasti tuleb sellest hiljem pikemalt juttu, pärast seda, kui oleme loodetavasti saatnud korda selle, mida korda saata tahame."

Soosikuks peetakse ka valitsevat Euroopa meistrit Inglismaad, kelle ridadest puudub vigastuse tõttu mitu põhimängijat, sealhulgas kapten Leah Williamson ja ründetäht Beth Mead. Sellegipoolest on MM-i karika võit inglannadel plaanis. "See on kindlasti eesmärk. Võitsime Euroopa meistrivõistlused, nüüd tahaksime võita MM-i," lausus Inglismaa koondise poolkaitsja Keira Walsh. "Muidugi, meil on mõned võtmemängijad puudu, aga me ei saa praegu selle peale mõelda. Mina tunnen ennast alati Inglismaa särgis enesekindlalt, nii et elame-näeme."

Läinud ööl maavõistlusmängus võõrustajamaale Austraaliale 0:1 alla jäänud Prantsusmaa on samuti saanud värsket verd - treeneripingil istub talvisel meeste MM-il Saudi-Araabiat juhendanud Herve Renard, kelle käe all on eelmise juhendaja Corinne Diacre'iga tülli läinud mängijad taas koondisesärgi selga tõmmanud.

"Viimased kolm kuud on mängijad täiuslikult tööd teinud. Nende töö avaldab mulle suurt muljet, nad on pühendunud, näevad kõvasti vaeva, nad on väga professionaalsed, õhkkond on fantastiline. Ma ei ürita teid kuidagi ära veenda - see on tõde," ütles Renard.

Kaheksa riigi koondised teevad MM-il debüüdi, nende seas on ka Maroko koondis, kes loodab jätkata meeste talvist edulugu. Jalgpalli maailmameistrivõistlused algavad neljapäeval avatseremoonia ja Uus-Meremaa-Norra mänguga, millest algusega kell 9.30 teeb ülekande ka ETV2.

Alates kaheksandikfinaalidest 5. augustil on kõik kohtumised otsepildis ERR-i kanalites. MM-i finaal toimub 20. augustil.