Eesti jalgpallikohtunik teeb reede varahommikul MM-debüüdi

30-aastane Kaivoja astub areenile turniiri teisel päeval, kui on abikohtunik Nigeeria ja Kanada vahelises mängus, mis algab Eesti aja järgi kell 5.30. Samasse alagruppi kuuluvad veel Austraalia ja Iirimaa, kes mängivad omavahel turniiri avapäeval, vahendab Soccernet.

Nigeeria - Kanada mängu peakohtunik on Lina Lehtovaara (Soome), esimene abikohtunik Chrysoula Kourompylia (Küpros), teine abikohtunik Karolin Kaivoja (Eesti), neljas kohtunik Iuliana Demetrescu (Rumeenia), videokohtunik Pol van Boekel (Holland) ning abivideokohtunikud Abdulla Al Marri (Katar) ja Katrin Rafalski (Saksamaa).

Kaivoja rääkis hiljuti Soccernet.ee-le antud intervjuus, et kohapeal selgub, millal ja kellega ta suurturniiril mänge teenindab. "Meile pole veel midagi ette öeldud, aga võime eeldada, et oleme koos Lina Lehtovaaraga. Vast mingisugused brigaadid on valmis pandud," lausus ta.

Maailmameistrivõistlused algavad neljapäeval avatseremoonia ja Uus-Meremaa-Norra mänguga, millest algusega kell 9.30 teeb ülekande ka ETV2. Alates kaheksandikfinaalidest 5. augustil on kõik kohtumised otsepildis ERR-i kanalites. MM-i finaal toimub 20. augustil.

