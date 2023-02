Üleminutite väravad viisid Portugali ja Haiti esmakordselt MM-ile

Portugal alistas MM-valiksarja play-off'i A-grupi otsustavas mängus Kameruni 2:1. Diana Gomes viis Portugali 22. minutil juhtima ja eduseis püsis kuni 89. minutini, siis viigistas seisu Ajara Nchouti tabamus. Kohtumine näis minevat lisaajale, kuid kolmandal üleminutil määrati Portugali kasuks penalti, mille kaitsja Carole Costa ka realiseeris.

