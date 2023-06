Brasiilia jalgpallilegend sõidab oma kuuendale MM-finaalturniirile

37-aastane Marta on Brasiilia koondise eest 174 mänguga löönud 115 väravat, vahemikus 2006-10 nimetati ta viiel aastal järjest maailma parimaks jalgpalluriks ning võitis auhinna ka 2018. aastal.

17 tabamusega on ta naiste MM-ide kõigi aegade edukaimaks väravakütiks, seekordne MM-finaalturniir on talle juba kuuendaks. Brasiilia sõidab maakera kuklapoolele kogenud koondisega, üle saja koondisemängu on lisaks Martale kirjas neljal naisel.

"Marta on kuninganna, ta on ikoon. Lihtsalt tema ümber olemine on nakkav. Kas ta kuulub ka algkoosseisu, ei oska ma veel öelda: ta mängib rolli, mille ma talle annan ja olen kindel, et ta saab sellega hakkama," rääkis Sundhage.

Brasiilia alustab sel nädalal laagrit, mis kulmineerub pühapäevase sõprusmänguga Tšiili vastu.

Brasiilia koondis MM-finaalturniiriks:

Väravavahid: Leticia Izidoro (Corinthians), Barbara (Flamengo), Camila (Santos)

Kaitsjad: Antonia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Monica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal), Tamires (Corinthians)

Poolkaitsjad: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitoria (Benfica), Ary Borges (Racing Louisville)

Ründajad: Andressa Alves (AS Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madrid CFF), Marta (Orlando Pride)