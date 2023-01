MM-finaalturniiril õigust mõistev Kaivoja: olen kahe jalaga maa peal

Võimalus suurturniirile pääseda avanes Kaivoja jaoks 2020. aastal, kui eestlanna valiti 2023. aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvate naiste maailmameistrivõistluste kohtunike kandidaatide sekka. Kõik kandidaadid läbisid põhjaliku programmi, milles oli oluline osa kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil mängude teenindamisel, regulaarsel tagasisidel ja väga heal füüsilisel vormil. Lõplik valik tehti saja abikohtuniku seast.

2023. aasta naiste MM-i valiti teenindama 33 peakohtunikku, 55 abikohtunikku ning 19 videokohtunikku. Õigusemõistjate valikul lähtuti nende kvaliteedist ja sooritustest viimastel aastatel peetud FIFA turniiridel ning muudel rahvusvahelistel ja kodumaistel võistlustel. Jaanuaris ja veebruaris osalevad väljavalitud kohtunikud Dohas ja Montevideos toimuvatel ettevalmistavatel seminaridel.

"Mõtted on nüüd vaid selles suunas, et mul on vaid pool aastat selleks, et olla MM-iks parimas vormis," rääkis Kaivoja. "Teisest küljest on need peaaegu kuus kuud pikk aeg, kus tuleb targalt eesmärgi suunas liikuda. Olen kahe jalaga maa peal ja püüan maksimaalselt tulevasteks seminarideks ning suuremateks pingutusteks valmis olla," lisas Kaivoja, keda ootab kahe nädala pärast Kataris koos teiste MM-ile valitud UEFA kohtunikega ees esimene kokkusaamine.

Sarnaselt äsja lõppenud meeste MM-finaalturniirile osaleb ka naiste suurvõistlusel 32 rahvuskoondist, kes on jagatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi. Austraalias ja Uus-Meremaal toimub turniir tänavu 20. juulist 20. augustini, mille jooksul peetakse kokku 64 kohtumist.

Kaivojal on selja taga ülimalt edukas hooaeg. Möödunud aasta 21. mail teenindas ta esimese eestlasena naiste Meistrite liiga finaali, mille järel tõstis karika pea kohale Lyon, samas võistlussarjas oli ta ametis ka veerandfinaalis. Juulikuus oli ta esimese eestlasena ametis täiskasvanute suurturniiril, kui ta valiti naiste EM-finaalturniiri abikohtunikuks, augustis oli ta abikohtunik ka U-20 neidude MM-finaalturniiril.