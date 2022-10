Eelmise jalgpalli MM-i finalistid loositi ühte alagruppi

Kolm aastat tagasi Prantsusmaal neljanda MM-tiitli võitnud USA loositi E-alagruppi koos Hollandi ja Vietnamiga. Viimane naiskond tuleb play-off'i A-grupist.

Suvel Euroopa meistriks kroonitud Inglismaa läheb D-alagrupis vastamisi Taani ja Hiinaga, neljas liige selgub play-off'i B-grupist. EM-i finaalis inglannadele alla jäänud Saksamaa võtab H-alagrupis mõõtu Maroko, Kolumbia ja Lõuna-Koreaga.

2019. aasta MM-il kolmanda koha pälvinud Rootsi madistab G-alagrupis Lõuna-Aafrika Vabariigi, Itaalia ja Argentinaga. Tookordne võõrustaja Prantsusmaa kohtub F-alagrupis Brasiilia, Jamaika ja play-off'i C-grupi võitjaga.

Seekordsed võõrustajad Uus-Meremaa ja Austraalia kuuluvad vastavalt A- ja B-alagruppi. Uus-Meremaa mängib A-alagrupis Norra, Filipiinide ja Šveitsiga ning Austraalia on B-alagrupis koos Iirimaa, Nigeeria ja Kanadaga.

Suur jalgpallipidu algab järgmise aasta 20. juulil ja lõppeb 20. augustil. Austraalias peetakse mängud Brisbane'is, Adelaide'is, Melbourne'is, Perth'is ja Sydneys. Uus-Meremaal on võõrustajalinnadeks Auckland, Hamilton, Wellington ja Dunedin. Järjekorras üheksas naiste MM-finaalturniir on esimene, kus osaleb 32 naiskonda.

MM-ist teeb otseülekandeid ka Eesti Rahvusringhääling.

2023. aasta MM-i alagrupid:

A-alagrupp: Uus-Meremaa, Norra, Filipiinid, Šveits

B-alagrupp: Austraalia, Iirimaa, Nigeeria, Kanada

C-alagrupp: Hispaania, Costa Rica, Zambia, Jaapan

D-alagrupp: Inglismaa, Taani, Hiina, play-off B

E-alagrupp: USA, Vietnam, Holland, playoff A

F-alagrupp: Prantsusmaa, Jamaika, Brasiilia, playoff C

G-alagrupp: Rootsi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Itaalia, Argentina

H-alagrupp: Saksamaa, Maroko, Kolumbia, Lõuna-Korea

Play-off A: Portugal - Kamerun/Tai

Play-off B: Tšiili - Senegal/Haiti

Play-off C: Paraguay/Taiwan- Panama/Paapua Uus-Guinea

The stage is set!

Who will claim the #FIFAWWC? #BeyondGreatness pic.twitter.com/aaf9lt8zFf