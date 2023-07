Mattias Varjun golfi EM-i eel: eesmärk number üks on kaheksa hulka jõuda

Eesti golfikoondis alustab teisipäeval mängimist võistkondlike Euroopa meistrivõistluste tugevaimas divisjonis ning esmane eesmärk on Mattias Varjuni sõnul jõuda löögimängus kaheksa hulka, et siis kõrgemate kohtade peale mängida.

Eesti koondis läheb Belgias Royal Waterloo golfiklubis toimuvale võistkondlikule EM-ile koosseisus Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun, Mattias Varjun, Ralf Johan Kivi ja Richard Teder.

Varjuni sõnul on meeskond võistlusteks ette valmistunud ja rajaga juba tutvust teinud. "Ma arvan, et võistkond on väga hästi valmis, sest me oleme teinud korralikult ettevalmistusi, mis algas juba siia tulekuga juunis ja on nüüd viimasel kahel päeval jätkunud. Ma arvan, et see, et oleme seda väljakut mitu korda näinud, on meile andnud võimaluse näha seda erinevates oludes," sõnas Varjun võistluste eel.

Eesti koondis mängib võistkondlikul EM-il esimeses ehk kõige tugevamas divisjonis, kuhu kuulub kokku 16 riiki. Eelmisel aastal saavutati 11.koht, kuid selle aasta eesmärk on saada kaheksa hulka, et edasi kõrgemate kohtade peale mängida.

"Kõige peamine eesmärk on kindlasti saada löögimängus kaheksa hulka, mis annab meile edasi võimaluse mängida kõrgemate kohtade ja ka medalite peale. See on eesmärk number üks. Ennekõike on vaja esimesed kaks ringi ära mängida ja peale seda saab teha natuke järeldusi ja vaadata edasi, võib-olla oma eesmärke ka natuke kohendada," ütles Varjun.

Teisipäeval ja kolmapäeval mängitakse kahestes gruppides, misjärel selguvad kaheksa meeskonda, kes asuvad mängma kõrgemate kohtade nimel. Väljajäänud võistkonnad hakkavad mängima esimeses divisjonis püsimise nimel.

Esimesel päeval on Eesti mängupartneriks Soome, teisel päeval Holland.