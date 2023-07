Richard Teder EM-i eel: koondise poisid on heas vormis, tuleb põnev

Eesti meeste golfikoondis mängib EM-il koosseisus Carl Hellat, Kevin Jegers, Ralf Johan Kivi, Markus Varjun, Mattias Varjun ja vaid 18-aastane Richard Teder.

Just igapäevaselt Hispaanias treeniv ja samal ajal Audentese e-gümnaasiumis haridust omandav Teder on viimastel nädalatel näidanud suurepärast mängu. Amatööride Euroopa meistrivõistlused lõpetas ta seitsmenda kohaga, golfimaailma tippsündmuse Briti lahtiste kvalifikatsiooniturniiril jäi suurvõistlusele pääsust puudu vaid kaks lööki. Golfi maailma amatööride edetabelis on Teder kerkinud 209. kohale.

"Ma olin Hispaanias viis kuud, sealolek on vilja toonud. Treeneriga iga päev mitu-mitu tundi harjutanud, sealt see kõik tuleb," ütles Teder ERR-ile, lisades, et on kõige enam arenenud just mentaalse poole pealt. "Kunagi jäi mul otsuste taha hästi palju, nüüd lähevad otsused vaikselt väljakul aina paremaks ja paremaks."

Võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel mängib Eesti koondis esimeses ehk kõige tugevamas divisjonis, kuhu kuulub 16 riiki. Eelmisel aastal saadi EM-ilt 11. koht.

Golfikoondise peatreener David Da Silva ütles, et esimesse divisjoni jõudmine on juba omaette saavutus. "Kui me nüüd ausalt räägime, siis Eestis on seitse-kaheksa golfiväljakut ja 3500-4000 mängijat. Me ei peaks isegi olema esimeses divisjonis. Me juba mängime kõrgemal tasemel ja oleme mänginud hästi, et seal olla," sõnas Da Silva.

"Meie eesmärk nende mängijatega on jõuda kaheksa hulka löögimängus. See on mu isiklik eesmärk. Kui me seda suudame, võib sealt juba kõike juhtuda. Võib isegi medalitele mängida kaks-kolm päeva hiljem," lisas treener.

Teder ütles, et käis paar nädalat tagasi juba Belgias harjutamas. "Väljak on mega, ütleme nii. Väga heas korras, minu arust parim Belgia väljak üldse. Praeguse seisuga on kõik koondise poisid heas vormis, tuleb päris põnev," sõnas 18-aastane Teder.