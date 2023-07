Eesti neljapaat jõudis MK-sarja finaaletapil medalisõitu

Sel hooajal esimest korda ühte paati istunud Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) saavutasid reedeses eelsõidus Suurbritannia ja Saksamaa järel kolmanda koha ning pidid A-finaali pääset jahtima laupäevases vahesõidus.

"Arutasime omavahel, et homme [laupäeval] tuleb julgemalt peale minna, kuna avasõidus me veel ei teadnud, kuidas lõpuni kestame ja mis seisus oleme," rääkis Endrekson eelsõidu järel sõudeliidu kodulehele. "1000 meetri peal peame julgemad olema, sest üldjoontes liigume kenasti: paat on tasakaalus, tõmbe dünaamikagi paigas," lisas vanameister.

Laupäevases vahesõidus olid Eesti konkurentideks Indoneesia, Norra, Rumeenia ja Ukraina ning neljapaadil õnnestuski end medalisõitu sõuda.

Esikoha teenis Rumeenia (5.42,51), Eesti kaotas neile 1,47 sekundit ja edestas omakorda Norrat 46 sajandikuga.

A-finaal toimub Luzernis pühapäeval.