Paul Aron lõpetas Silverstone'i kvalifikatsioonis kuuendana

Eestlane sai oma parimal ringil kirja aja 1.45,945, millest piisas kuuendaks kohaks. Kõige kiirema läbimise tegi reedeses kvalifikatsioonisõidus Leonardo Fornaroli (Trident), kelle parimaks ajaks jäi 1.45,520, edestades Aronit 0,425 sekundiga. Ühtlasi oli see Fornaroli esimene kvalifikatsioonivõit vormel-3 sarjas.

Aron ütles, et tundis kvalifikatsiooni järel kahetisi tundeid. "Rajal oli päris keeruline, sest igal ringil oli autos erinev tunne. Aga võitlesime terve sõidu ajal tipus. Lõpuks on lihtsalt kahju sellest, et mul polnud piisavalt rehve, et veel üks lendav ring teha, see maksis meile koha esikolmes. Aga kuues koht pole paha, kui teeme põhisõidus head tööd, saame ikka häid punkte koju tuua," sõnas 19-aastane vormelipiloot.

Kvalifikatsioonis pälvis teise koha Oliver Goethe (Trident; +0,126), kolmandaks jäi Josep Marti (Campos Racing; +0,354), talle järgnesid Christian Mansell (Campos Racing; +0,389) ning Gabriel Bortoleto (Trident; +0,390).

Briti etapi sprindisõit leiab aset laupäeval kell 11.20, põhisõit sõidetakse pühapäeval kell 10.20.