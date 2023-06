Jurkatamm: kui ise oleme agressiivsed, on võimalik ka võita

Eelmisel nädalal Helsingis peetud kahes kontrollmängus Läti ja Soome paremust tunnistanud Eesti järelkasvukoondis alustas kohtumist Filipiinide vastu hea tempoga ja tulemuslikult. Kohtumise kolm esimest korvi viskas kapten Mikk Jurkatamm, kes tõi oma 14-st punktist 12 esimesel poolajal. Vahe läks kiiresti suureks ja Eesti pääses parimal juhul teise veerandaja alguses koguni 22 punktiga ette. Poolaeg võideti 49:35.

"Nagu peatreener ütles, et kui alustame mängu agressiivselt ja näitame, et võitleme ja tahame, naudime mängu, siis lähevad asjad ka hästi. Nagu mängud Läti ja Soomega näitasid, et kui vastane on on agressiivne, siis meil on probleeme. Aga kui ise oleme agressiivsed, siis on võimalus ka võita," sõnas Jurkatamm ERR-ile.

Avapoolajal väga head visketabavust näidanud Eesti jäi teisel poolajal vastase agressiivsemaks muutunud kaitse vastu rohkem hätta ning vahe hakkas sulama. Filipiinid võitsid kolmanda veerandaja 24:15 ja tulid viie punkti kaugusele, viimasel veerandajal ka kolme punkti peale. Raskel hetkel võttis mängu edukalt enda peale Eesti parimana 20 punkti toonud Carlos Jürgens ja lõpuks võitis Eesti 81:71. Markus Ilver tõi 12 ja kaugviskega mängu lõppskoori vormistanud Joonas Riismaa 10 punkti. Eesti tegi koguni 37 kaugviset ehk 11 enam kui kaheseid, seejuures 29-protsendilise tabavuse juures.

"Eks see on noorte värk, et neid eksimusi tuleb ka. Siin on samuti mõned mehed, kes ei saa oma ülikoolis või mujal mängupraktikat, aga siin nüüd saavad. Selles mõttes on loogiline, et eksimusi tuleb ja need on kasulikud mängud," tõdes koondise peatreener Jukka Toijala.