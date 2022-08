Rasketest vigastustest taastuv Bernal teeb Taanis hooaja avastardi

Ineosi tiim oli 24. jaanuaril Bogotast 50 km kaugusel asuvas Gachancipas treeninglaagris, kui sõitis otsa seisvale bussile. Sabana ülikooli kliinikumi teatel sai Bernal 20 luumurdu ning rattur ise ütles hiljem, et arstide sõnul oli õhus 95-protsendiline võimalus, et ta jääb ratastooli.

Esmaspäeval teatas Ineos, et Bernal on lisatud tiimi Taani velotuuril sõitvasse nimekirja ning naaseb seitsmekuulise võistluspausi järel võistlustulle.

"Pärast seda, mis minuga jaanuaris juhtus, olen seda momenti – oma tiimikaaslastega koos sõitmist – pingsalt oodanud," rääkis Bernal. "Ma ei saa üle tähtsustada seda, kui rasked on viimased kuud minu jaoks olnud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See päev ja sellele järgnenud teekond jäävad minuni elu lõpuni," lisas Colombia staar.

"Kui mõtleme selle peale, kus Egan oli vaid kaheksa kuud tagasi, on ta teinud suurepäraseid edusamme," lisas võistkonna pealik Rod Wllingworth. "Ta on kogu maailmale näidanud oma karakteri tugevust. Tema teekond kestab, aga Taani velotuuril startimine on märkimisväärne verstapost," lisas ta.