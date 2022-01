Karmi avarii teinud Bernal on ärkvel ja räägib

25-aastane rattur oli Bogotast 50 km kaugusel asuvas Gachancipas Ineosi tiimi treeninglaagris, kui sõitis maanteel otsa reisija väljalaskmiseks peatunud bussile. Politsei teatel oli Bernali kiirus õnnetuse hetkel 60 km/h. Kohaliku politseijuhi sõnul ei näinud Bernal bussi.

Teisipäeval opereeriti Bernalil Sabana ülikooli kliinikumis selgroo rindmikuosa, kirurgide sõnul õnnestus tõenäoliselt vältida püsivaid neuroloogilisi kahjustusi. Lisaks selgroovigastusele oli Bernalil veel muid vigastusi ja luumurde, enne neuroloogilist operatsiooni tehti talle ka ortopeediline operatsioon, kuna tema parema jala reieluu oli mitmest kohast katki. Lisaks opereeriti ka tema parema jala põlveketra. Tugeva löögi saanud Bernali rindkerest tuli ka vedelikku ja verd ning kopsudest liigset õhku eemaldada.

Kliinikumi teatel on Bernali senine paranemine läinud väga hästi. "Raviplaan on keskendunud sellele, et valu kontrolli all hoida, lisaks jälgime, kuidas paraneb ta selgroovigastusele – senised pildid näitavad, et operatsioon õnnestus suurepäraselt," seisis kliinikumi avalduses. "Lisaks on ka tema kopsud väga hästi paranenud. Saame tasapisi alustada ka taastusravida. Eganit aitavad parimad spetsialistid ja ootame, et ta saab ruttu terveks."

Bernali ema ja noorem vend on ratturil korduvalt haiglas külas käinud. "Minu praegust õnnetunnet saab võrrelda sellega, mida kogesin 25 aastat tagasi, sest tunnen, et mu poeg sündis uuesti," kirjutas tema ema Marina Flor Gomez sotsiaalmeedias.

Ajalehe La Gazzetta dello Sport teatel helistas Bernal juba ka enda agendile Giuseppe Acquadrole. "Ta ütles, et tal on igalt poolt valus. Ütlesin, et äkki peaksin teda vaatama minema ja ta vastas: "Äkki tulen hoopis mina Euroopasse!" Lisaks küsis ta minult Marco Pantani õnnetuse kohta ja ma meenutasin talle, et paar aastat pärast enda õnnetust võitis Pantani nii Giro kui Touri," avaldas Acquadro.