Adam Kelly: noorena olid emotsioonid suuremad, kui Eesti võitis medali

"Mu ema on eestlane, ta kasvas üles Tartus ja kolis USA-sse ülikooli pärast, pärast nõukogude aega. Mu vanemad kohtusid ülikoolis, mina sündisin Missouris ja siis kolisime Louisianasse ja Rhode Islandile," sõnas Kelly ERR-ile. "Mõlemad vanemad on ülikooliõpetajad, suved olid vabad ja muidugi Eesti suvi on päris ilus - iga suvi olime Eestis, ema läbi ongi see seos."

Kuidas eesti keele õppimine on sujunud? Millal tundsid end enesekindlana ja kui palju emaga eesti keeles räägid? "No emaga on naljakas lugu, ikka räägime inglise keeles ja ta on nii harjunud minuga inglise keeles rääkima. Mina räägin eesti keeles, siis ta ikka vastab inglise keeles aeg-ajalt," vastas Kelly.

"Aga üldiselt ma õppisin väga palju alguses, kui ma kolisin siia septembris. Ma kasutasin ühte app'i, tegelikult riigi kaudu oli see õnneks tasuta. Ma kasutasin seda väga palju. Üks tund iga õhtu, streak oli 50 õhtut järjest või midagi."

"Seal ma õppisin palju sõnu ja siis trennis Toomas Tankleri ja Jüri Tammegaa proovisin rohkem ja rohkem rääkida. Ütleksin, et peale kahte aastat hakkasin ma natuke mugavamalt rääkima."

Andsid oma esimese eestikeelse intervjuu. Millist tagasisidet oled saanud? "No et ma ikka oskan eesti keelt rääkida, siis hea teada, aga ise tunnen, et tahan paremini rääkida tulevikus," sõnas Kelly.

Miks otsustasid hakata Eestit esindama ja mida see su jaoks tähendab? "Kui ma olin noor ja vaatasin olümpiat, siis mul olid palju suuremad emotsioonid, kui Eesti võitis medali, mitte kui Ameerika," meenutas vasaraheitja. "Eesti on muidugi väga väike riik, siis kui midagi Eestiga saavutad, see tähendab palju rohkem kui USA-s. Eestis kergejõustik tähendab palju rohkem."

Milline näeb välja sinu igapäevaelu? "Tegelen andmeteadustega, see on täiskohaga töö praegu. Trenni teen siis, kui saan. Eestis treenin üksinda, aeg-ajalt Maria [vasaraheitja Anna Maria Orel] või kes on seal."

"Audenteses on alati inimesed kohal, kellega jõuksi teha, mis on alati tore," jätkas Kelly. "Aga mu treener on Šveitsis praegu, käin seal laagris nii palju kui ma saan. Ja temale muidugi saadan videoid ja kõike. Niimoodi jätkan treenimisega."

Kuidas oma arenguga rahul oled? Millal hakkad Eesti rekordit rohkem ohustama? "Sa tead, mis Eesti rekord on - see on päris raske. See on kaheksas tulemus maailmas läbi ajaloo. Mul on teised sammud, mida tahaksin saavutada. Enne kui ma hakkan selle peale mõtlema.

"Näiteks olümpia või MM on see aasta suurim eesmärk ja oma isiklik," tähtsustas Kelly. "80 on suur eesmärk, mida tahan saavutada ja siis, kui see kõik on täidetud, hakkan rohkem Eesti rekordi peale mõtlema."