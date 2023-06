Lenzius krooniti meesjuunioride grupisõidus Balti ja Eesti meistriks

106,4-kilomeetrisel võistlusel pälvis Lenzius Eesti ja Balti meistri tiitli ajaga 2:28.44. Ta edestas Markus Mäeuibot (Kalevi Jalgrattakool) ja Läti meistriks kroonitud Gusts Lapinšit (Watersley Race & Development Cycling Team) viie sekundiga. Eesti meistrivõistluste pronksmedali sai kaela üldarvestuses neljandana finišijoone ületanud Virgo Mitt (Pärnu Spordiselts Kalev; +0.07). Leedu meistri tiitli pälvis üldises paremusjärjestuses kuuenda koha saanud Kristupas Mikutis (Cannibal B Victorious – Šilales SM DSK Kvedarna; +0.26).

"Sõidu algus oli üsna rahulik ja tänu sellele, et sõidan CFC spordiklubis aitasid paljud meeskonnakaaslased sõitu kontrollida," ütles Lenzius võistluse järel. "Põhiline võidusõit algas linnaringidele jõudes. Proovisin munakivilõigul ees olla ja eelviimasel ringil õnnestuski seitsmekesi eest saada. Viimasel ringil jäi meid ette alles viis. Üritasin mõned korrad eest pääseda, sest ei tahtnud asja finiši peale jätta, aga ei õnnestunud. Viimasel munakivilõigul panin täiega ja selja taha vaadates nägin, et vahe on sees. Niiviisi tulingi üksi käed lahti üle joone."

Teistes vanuseklassides krooniti Eesti meistriteks Kristo Enn Vaga (M19-34; Hawaii Express), Oliver Dalberg (M35-39), Caspar Austa (M40-44; Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), Tõnu Tõnov (M45-49; Bike Fanatics CC), Sergei Karpenko (M50-54; NarvaRatturid), Veronika Sinilill (W50+), Virgo Karu (M55-59; Hawaii Express), Urmas Karlson (M60-64; Amps), Margus Merisalu (M65-69; Tartu SK Velo) ja Vladimir Pennert (M70-74; Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi).

Pühapäeval on Viljandi Metall Eesti ja Balti meistrivõistlustel kavas eliitnaiste, naisjuunioride ja naised masters 19-49 ühine võistlus ning eliitmeeste grupisõit, millele on võimalik kaasa elada otseülekande vahendusel ERR-i spordiportaalis.

2023. aasta Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale. Võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.