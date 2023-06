Martin võitis sprindi, Marquez kukkus viiendat korda

Kvalifikatsioonis kuuenda koha saanud Martin tegi hea stardi ning tõusis avaringil kolmandaks. Mõned ringid hiljem suutis Martin mööduda nii Francesco Bagnaiast (Ducati) kui ka Jack Millerist (KTM), misjärel sõitis hispaanlane võiduka lõpuni. Bagnaia lõpetas sprindisõidu teisena (+2,468) ja Miller kolmandana (+3,287).

Lisapunkte teenisid veel Luca Marini (Ducati; +5,487), Johann Zarco (Ducati; +5,538), Brad Binder (KTM; +6,289), Marco Bezzecchi (Ducati; +6,956), Alex Marquez (Ducati; +9,261) ja Aleix Espargaro (Aprilia; +9,691).

Kuuekordne maailmameister Marc Marquez (Honda) kukkus reedel korra ja laupäeval veel kolmel korral. Pühapäeva hommikul sai hispaanlase ebaõnn jätku, kui ta kukkus soojenduse ajal uuesti. Marquez lonkas õnnetuspaigast eemale ja seejärel läks meditsiinilisse kontrolli, kus tal avastati mõra vasaku käe sõrmes. Hetkel on ebaselge, kas Marquez stardib pühapäevasel põhisõidul või mitte.

Põhisõit saab alguse kell 15.00.

