Saksamaa GP kvalifikatsiooni läbis kõige kiiremini Bagnaia

Eelmisel aastal Saksamaal võidutsenud Bagnaia sai laupäevases kvalifikatsioonis kirja 1.21,409, edestades teiseks jäänud Luca Marinit (Mooney VR46) 0,078 sekundiga ning kolmandana lõpetanud Jack Millerit (Red Bull KTM) 0,083 sekundiga.

Kuuekordne maailmameister Marc Marquez (Honda) kukkus kvalifikatsioonisõitudes kolmel korral, kuid lõpetas sellegipoolest seitsmendana ajaga 1.22,013.

Saksamaa GP sprindisõit algab Eesti aja järgi laupäeval kell 16.00, põhisõit saab alguse pühapäeval kell 15.00.

WHAT. A. QUALIFYING. SESSION. @PeccoBagnaia stamps his authority for the second year in a row at the Sachsenring as @jackmilleraus disrupts Ducati's domination upfront ⚡️



