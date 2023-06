Pariis sai OM-testvõistluse eel Seine'i jõe osas häid uudiseid

Pariisi linn on otsustanud teha kuulsa Seine'i jõe ujumiskõlbulikuks ning reedel anti veekvaliteedile kõrge hinnang, mis tähendab, et plaan olümpiamängudel jõge kasutada on jõus.

Pariis on 2016. aastast töötanud selle nimel, et Seine'i jõgi ujutavaks teha. Plaanile on oma toetust väljendanud ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Jões ujumine keelustati 1923. aastal.

Reedel teatas Pariisi abilinnapea ja endine ragbimängija Pierre Rabadan, et veekvaliteeti jões hinnati hiljutise analüüsi järel suurepäraseks. "Esmased tulemused Seine'i jõe veekvaliteedi kohta 2023. aasta suveks on saabunud. Sel suvel toimuvateks testvõistlusteks on kvaliteet suurepärane," ütles Rabadan.

Augustis leiab Pariisis aset triatloni testvõistlus, mille ujumisdistants läbitakse Seine'i jões.

Abilinnapea lisas, et tulemuste põhjal saab väita, et suure tõenäosusega saab järgmisel aastal Pariisi olümpiamängude raames korraldada jões ujumismaratoni ning triatloni distantse. Samuti on jõel suur roll olümpiamängude avatseremoonial.

Rabadan lisas, et 2025. aastal saavad kõik soovijad jões ujuda.