"AK.Nädal": Pariis üritab olümpiamängudeks Seine'i jõe ujutavaks teha

Suveolümpiamängud on midagi niivõrd erilist ja suurt, et ka maailma suurlinnadesse satuvad need vaid kord sajandis. Ning seetõttu soovivad need linnad viia mänge läbi ajaloolistes kohtades, mida kõik tunnevad. Näiteks Pariisi 2024. aasta olümpiamängude rannavõrkpalliturniir toimub otse Eiffeli torni kõrval ning Concorde'i väljak võõrustab BMX-i, rula- ja tänavakorvpalli võistlusi.

Kuid kõige suurem projekt on seotud linnast läbi voolava Seine'i jõega, mille vesi on seni olnud liiga must. Möödunud neljapäeval avati pidulikult suure veepuhastusprojekti viimane rajatis. Hiiglaslik veereservuaar peaks tagama, et triatlonivõistlust on võimalik Seine'i jõel läbi viia. Suurema saju korral täidetakse see puhastamata vihmaveega.

"See on olnud kolme aasta pikkune plaan, et inimesed saaksid Seine'is ujuda. See on olnud Pariisi linna ja riigi suur panus, et kogu süsteem suudaks absorbeerida suurte vihmadega tekkivat reostust," ütles Pariisi olümpiamängude korralduskomitee president Tony Estanguet ERR-ile. "[Neljapäev] on väga oluline teetähis selleks, et triatloni ja avaveeujumise korraldamine Seine'i jões oleks tehtav."

Puhastussüsteem tagab, et kolibakter vees ei vohaks. Õnnestumise korral saavad sportlased vette hüpata Pariisi maailmanäituseks ehitatud Aleksander III silla eest. Kuid miljarditesse ulatuvaid kulutusi pole tehtud ainult olümpiamängudeks.

"Oleme teinud kõik, mis võimalik, et viia olümpiamänge läbi Seine'is ja garanteerida, et seal saab suvel ujuda. Sel suvel on see loomulikult ainult spordiüritusteks, aga 2025. aastal saavad kõik seal ujuda," ütles Pariisi linnapea esimene asetäitja Emmanuel Gregoire. "See on ainult tänu olümpiamängudele, et me saime seda teha."

26. juulil algavate olümpiamängudeni on jäänud vähem kui kolm kuud. Kuigi spordiareenide, majutuse, transpordi ja turvameetmete sättimine veel käib, on Pariis sisuliselt olümpiamängudeks valmis.

"Pariis on valmis, et olümpiamänge vastu võtta. Oleme väga uhked ja enesekindlad. Oleme väga õnnelikud, et tervitada järgnevatel nädalatel kogu maailma. Oleme teinud viimased üheksa aastat palju tööd, et olümpiamänge organiseerida ja nüüd oleme valmis ning ootame, et pidu algaks," lisas Gregoire.