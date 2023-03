Eesti triatlonikohtunik valiti OM-i tehnilise delegaadi tiimi

Olümpiamängude ja paraolümpiamängude ametnike tiimi kuulub 43 erineva triatloni alaliidu esindajat. Raudsepp on ametis paraolümpiamängudel.

"Paraolümpiamängudele või olümpiamängudele jõudmine on peaaegu iga kohtuniku unistus, sest pole midagi võimsamat kui kuuluda nende võistluste meeskonda ja aidata kaasa võistluse aususesse ning õnnestumisse," rääkis Raudsepp. "Olümpia ja paraolümpiamängude suurim erinevus kohtuniku vaatevinklist on nüansirohkus paraolümpial. Arvestada tuleb mitme erineva kategooria puudeastme ja eripäraga. Igal kohtunikul on vastutus oma ülesande täitmisel ja selle õnnestumisel. Vahel tuleb viimase hetke muudatusi, mis tähendab, et uue rolliga tuleb kiirelt kohaneda. Oma igapäevatööst tulenevalt suudan kiirelt kohaneda uue situatsiooniga ning vastutuse kandmine ei ole samuti probleem. Pigem võtan neid kui põnevaid ja õpetlikke väljakutseid."

Igapäevaselt töötab Raudsepp ämmaemandana. Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi tegi ta 2015. aastal, mil omandas koos mitmete teiste eestlastega Level 1 taseme. 2019. aastaks oli ta täitnud Level 2 koolitusel osalemise kriteeriumid. Seejuures on Raudsepp ainus Eesti naine, kes on jõudnud Level 2-ni ja kellele on usaldatud tehnilise delegaadi roll võistlusel.

"Pean tunnistama, et ma täpselt ei tea veel, milline on eesootav protsess. Võib-olla tuleb minna testvõistlusele Pariisi, aga võib juhtuda, et võistluskeskust näen alles paraolümpiamängude ajal," jätkas Raudsepp. "Mu enda ootused võistlusele on kogeda ja õppida antud võimalusest. Samuti anda endast maksimum võistluse õnnestumisse just nagu sportlastel."

Esmakordselt on tehnilise delegaadi tiimist 50 protsenti naised. See tähistab järjekordset sammu lähemale sugude võrdsuse poole.

"World Triathlon on maailmas olnud esirinnas sugude võrdsuse tagamisega. Seal ei tehta vahet, millist sugu sa esindad ning juhtivatel positsioonidelt leiab nii mehi kui naisi," tõi Raudsepp välja. "Eestis on meil selles osas veel omajagu maad minna, sest meie ühiskond on maskuliinsuse poole kaldu. Ka Eesti triatlonis on osade inimeste puhul tunda, et naise poolt tulnud mõtet võit märkust ei saa aktsepteerida puhtalt soo tõttu. Ma ei pea ennast feministiks, aga pean lugu igast inimesest, tema arvamusest ning ei pelga välja öelda, kui näen ülekohut või ebaausat käitumist."

Olümpiamängudel jagatakse triatleetidele kolm medalikomplekti: naiste ja meeste individuaalvõistlusel ning segateatevõistlusel. Paraolümpiamängudel osaleb 120 triatleeti, kes võistlevad 11 medalialal.

Eero Raudsepp valiti Poolas Krakow-Malopolskas peetavate Euroopa mängude tehnilise delegaadi tiimi.