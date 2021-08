Pariis plaanib OM-i lõpuks Eiffeli tornist maailma suurimat lippu lehvitada

Olümpiamängude lõputseremoonial pühapäeval toimub ka tseremoniaalne olümpialipu üleandmine, mille võtab vastu järgmisi olümpiamänge korraldava linna linnapea. Sel korral on selleks Pariisi linnapea Anna Hidalgo, kelle linnas korraldatakse 2024. aastal olümpiamängud.

Pariisi olümpiamängude korraldajad teatasid, et proovivad pühapäeval selle tähistamiseks püstitada võimsa maailmarekordi. "Me oleme pidanud seda hetke ootama veel ühe aasta lisaks. Oleme väga elevil ja tahame alustada maailmarekordiga. See on suurim lipp, mis eales lehvinud," teatas Pariisi olümpiamängude korraldava meeskonna pealik Tony Estanguet.

Estanguet lisas, et Eiffeli tornist lehviv lipp on umbes jalgpalliväljaku suurune ja lisas, et see on esimene maailmarekord, mis Pariisi olümpiamängudega seotult püstitatakse. Ta ei täpsustanud, mis lipp Eiffeli tornist rippuma hakkab. "Pinge," jäi korraldava meeskonna juht napisõnaliseks.

Pariisi linnapea Anna Hidalgo ütles, et olümpialipp, mille linn Tokyos saab, ei jää ainult pealinna. "See tuuakse Pariisi ja ei peideta inimeste eest ära, kellele see tegelikult kuulub," ütles Hidalgo.