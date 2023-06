Aava soovib MM-ralli viimaseks päevaks uut punktisüsteemi

Üheks probleemiks on pühapäevased kiiruskatsed. Kõrgest mängust väljalangenud sõitjad säästavad rehve punktikatseks. See aga pole vaatajate jaoks atraktiivne. Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul tuleks pühapäevane võistluspäev ära standardiseerida.

"Alati oleks seal neli katset, kolm tavalist katset ja üks powerstage," paneb Aava intervjuus ERR-ile ette. "Powerstage'iga on lahendus olemas. Seal kõik panevad veri ninas, sest on viis punkti saada, aga eelneva kolme katsega võiks jagada punkti või siis mingisuguseid punkte."

Jätkuvalt kimbutab MM-sarja tiimide vähesus. Rallieksperdi Margus Muraka sõnul on just autoralli väljund autotootjatele oma toodangu promomiseks. Praegune hübriidajastu peaks toetama ka teiste tootjate osalemist WRC etappidel.

"FIA mõte oligi selles, et see hübriidajam, see on ühe tootja valmistatud, see on kõigile ühesugune. See peaks lihtsustama või mitte peletama tulema, osalema Rally1 autodega ka teisi tootjaid. Tegelikult on näha, et see mõte või idee ei ole sellisel kujul realiseerinud," lausus ta.

Tootjate vähesust peab probleemiks ka endine kaardilugeja, Eesti autospordiliidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. "2003 hakkasime meie sõitma esimest WRC etappi ja siis kogu aeg räägiti, et kohe tuleb tootjaid juurde," meenutas Sikk.

"Kahjuks ei ole neid juurde tulnud, aga 20 aastat on sari toimunud ja ma ei tahaks öelda, et midagi väga halvasti oleks. Kindlasti saab paremini ja peabki saama paremini. Kindlasti on kuskil midagi jäetud tegemata, et neid tootjaid ei ole nii palju."

Rally Estonia juht Urmo Aava usub, et tootjate arv kasvab peagi tänu innovatsioonile. "Me elame energeetikas ja autonduses praegu väga revolutsioonilistel aegadel ja ma arvan, et just selle innovatsiooni toomine WRC-sse muudab seda veelgi populaarsemaks, toob tootjaid juurde ja ma usun, et viie aasta pärast on meil kaks korda rohkem tootjaid WRCs," pakub ta.