Grabe: see on suur au, et mind on märgatud

EOK tippspordiprogrammi Team Estonia kuulub üle 400 sportlase. Neist 273 on individuaalalade sportlased. Värskelt uueks liikmeks valitud pikaaegne piljardi Eesti esinumber Denis Grabe saab nüüd kasutada riigi tuge spordimeditsiini ja füsioteraapia teenuste puhul. Sügisest avaneb tal võimalus taotleda ka ettevalmistustoetust.

"See on kindlasti suur au, et mind on märgatud. Minu tulemusi, minu vaeva ja samuti ka alaliidu tööd on nähtud ja see annab kindlasti mulle natukene rohkem enesekindlust ja positiivsust, et edasi pürgida maailma tipu suunas," sõnas Grabe.

Märtsis 10-palli MM-il viienda koha saanud Grabel võistles viimati 9-palli formaadi tippturniiridel Inglismaal ja Šotimaal. Glasgows peetud Šotimaa lahtistel meistrivõistlustel saavutas ta kolmanda koha. "Kokku oli lausa kaheksa matši, millest kuus suutsin võita ja saavutasin kolmanda koha. Selle tulemusega tuleb kindlasti rahul olla. Saavutasin seal Ko Ping Chungi (WPA. 22) vastu võidu, kes on üks maailma tippe ja teistegi vastu ja kindlasti olen rahul," rääkis Grabe.

Sel hooajal soovib Grabe teha häid tulemusi just suurturniiridel ja koguda maailma reitingusse punkte. Suurbritannia lahtiste turniiril, mis peeti Londonis, sai ta 256 mängija konkurentsis 17. koha. "Ma olen ka rahul sellega, et Matchroom, kes turniire korraldab, on läinud professionaalsemaks ja endal on ka mugavam mängida seetõttu ja palju publikut oli," rääkis Grabe.

Kahe nädala pärast mängib Grabe maailma tippudega Hispaania lahtistel.