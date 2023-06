Rivaalitsevad golfiorganisatsioonid otsustasid ühineda

PGA Tour asutati 1929. aastal ning on sellest ajast saati korraldanud tippturniire maailma parimatele golfimängijatele. Eelmisel suvel kerkis neile aga esimest korda üle mitme aasta konkurent, kui Saudi Araabia poolt rahastatud LIV Golf asutati.

LIV pakkus mängijatele suuri võidusummasid ning lepinguid, Phil Mickelson liitus organisatsiooniga teadaolevalt 200 miljoni dollari eest, Dustin Johnsoni leping ei jäänud sellest palju alla. LIV Golfi tegevjuht Greg Norman ütles eelmisel aastal, et legendaarne Tiger Woods ütles ära pakkumisest, mis küündis väidetavalt 800 miljoni dollari juurde.

Kokku investeeris Saudi Araabia riiklik investeerimisfond PIF uude golfituuri üle kahe miljardi dollari, iga võistluse auhinnafond on 20 miljonit dollarit.

PGA Tour kehtestas LIV Golfi turniiridel osalenud mängijatele võistluskeeldusid ning trahve ja tundus, et golfimaailm on vähemalt lähitulevikuks raha ja lojaalsuse üle lõhestatud. Kõik see sai aga teisipäeva hilisõhtul üllatava lõpu, kui PGA ja LIV teatasid, et on otsustanud kaks organisatsiooni liita ning maailmagolf ühe katuse alla tuua. Ühtlasi liitub organisatsiooniga ka DP World Tour, mis tegutses varasemalt European Touri nime all.

"See on mängu jaoks ajalooline päev," ütles PGA Touri komissaar Jay Monahan, lisades, et organisatsioonid peavad liitmisprotsessi käigus võtma ette põhjaliku hindamise.

"Meil on hea meel, et saame liikuda edasi koos LIV-i ja PIF-i maailmatasemel investeerimiskogemusega. Kiidan PIF-i kuberneri Yasir Al-Rumayyanit tema visiooni, koostöö ning tulevikku vaatava lähenemise eest. See ei ole ainult lahendus lõhele meie mängus, vaid ka pühendumine viia mäng uutesse kõrgustesse. Pole kahtlustki, et LIV-i mudel on olnud golfi jaoks positiivselt ümberkujundav," lisas Monahan.

ESPN kirjutas, et mängijatele saadetud teatises oli märgitud, et LIV Golf lõpetab enda 2023. aasta hooaja, mis annab läbirääkimisteks mitu kuud aega. Eelmisel aastal alanud profituuri avahooaja võitis Dustin Johnson, sel hooajal on LIV-i sarjas peetud seitse võistlust. Hooaeg lõppeb novembris tiimivõistlusega Saudi Araabias, selle võistluse auhinnafond on 50 miljonit dollarit.