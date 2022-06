PGA Tour peatab 17 tippgolfari liikmesuse

Londoni lähedal Centurion Clubis toimuv turniir on 25 miljoni dollari ehk ligikaudu 23,5 miljoni euro suuruse auhinnafondiga kõige tulusam turniir golfi ajaloos. Turniiril osalevad mitmed nimekad mängijad, nende seas kuuekordne suurtuuri võitja Phil Mickelson ja kahekordne võitja Dustin Johnson ning korduvalt Ryder Cupil Euroopat esindanud Lee Westwood, Ian Poulter ja Sergio Garcia.

PGA Tour on varasemalt lubanud karistada mängijaid, kes osalevad LIV Golfi turniiridel ning neljapäeval kinnitas organisatsioon, et 17 mängija liikmesused peatatakse.

"Vastavalt PGA Touri turniirieeskirjadele on sel nädalal vabastusteta võistlevate mängijate liikmesused peatatud ning edaspidi ei saa nad enam osaleda PGA Touri turniiridel, sealhulgas Presidents Cupil. Sama saatus ootab ka teisi mängijaid, kes tulevikus LIV Golfi võistlustel osalevad," vahendab BBC Sport.

LIV Golf on golfimaailmas paksu verd tekitanud, sest organisatsiooni peamiseks rahastajaks on Saudi Araabia riiklik investeerimisfond (PIF), mille esimees on kroonprints Mohammed bin Salman. Eelmisel aastal USA poolt avaldatud luureraporti kohaselt kiitis kroonprints heaks ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise, kuid bin Salman on süüdistusi eitanud.

LIV Golf andis PGA Touri avaldusele omapoolse vastuse, milles nimetas PGA Touri "kättemaksuhimuliseks" ja märkis, et hetkeolukord "süvendab lõhet PGA Touri ja selle liikmete vahel."

"On murettekitav, et organisatsioon, mis on pühendunud golfimängijatele mänguvõimaluste loomisele, on see, kes ei luba golfimängijatel mängida. See ei ole kindlasti viimane sõna sel teemal. Algab vabade mängijate ajastu, sest me oleme uhked, et Londonis ja mujalgi on paljud mängijad otsustanud meiega liituda," teatas LIV Golf.

LIV Golf kavatseb tänavu korraldada veel kuus turniiri, neist neli USA-s, ühe Tais ja ühe Saudi Araabias. Kõikidel etappidel on 25 miljoni dollari suurune auhinnafond, mis tähendab, et sarja iga etapp on tulusam kui PGA Touri kõige suurema auhinnafondiga turniir. Iga võistluse individuaalne võitja teenib neli miljonit dollarit. Võrdluseks on PGA Touri korraldatava Mastersi auhinnafond 15 miljonit dollarit ja tänavu võitjaks tulnud Scottie Schefflerit premeeriti 2,7 miljoni dollariga.