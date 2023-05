Paul Aron pälvis Monaco põhisõidul poodiumikoha

Reedeses kvalifikatsioonisõidus pälvis Aron kolmanda koha ning hoidis kohta ka pühapäevases põhisõidus, kuid pidi lõpuks neljandaks jäänud Luke Browningut (Hitech) terve sõidu vältel eemale hoidma.

Etapivõidu pälvis Hitechi piloot Gabriele Mini, teiseks jäi Dino Beganovic (PREMA Racing; +0,452). Aron jäi võitjast 7,214 sekundi kaugusele, Browning lõpetas omakorda Aronist 0,349 sekundit hiljem.

Hooaja arvestuses säilitas Tridenti piloot Gabriel Bortoleto esikoha ning on kolme etapiga kogunud 73 punkti. Monaco etapivõitja Mini on 56 punktiga teisel kohal, Gregoire Saucy (ART Grand Prix) on 47 punktiga kolmas, Dino Beganovic on temast punkti kaugusel. Paul Aron on kogunud 38 punkti ning on edetabelis viiendal real.