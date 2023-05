Bach kiitis G7 avaldust spordi kohta

Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse on väga palju mõjutanud ka rahvusvahelist sporti. Kohe eemaldas suurem osa maailma spordiorganisatsioonidest Venemaa ja toetajariigi Valgevene sportlased oma võistlustest.

Alates tänavusest aastast on Venemaa ja Valgevene sportlased järk-järgult võistlustele tagasi lubatud ja ka ROK-i suunis on olnud seda teha, küll mitte võistkonnaaladel ega oma rahvuslipu all.

Paljudele riikidele, ennekõike Põhjamaadele ja teistele Venemaale geograafiliselt lähedastele maadele, sealhulgas Eestile pole leevendused aga meeldinud ja neid on kritiseeritud ka valitsuste tasandil.

G7 tippkohtumise järel teatati, et pööratakse tähelepanu ka Venemaa agressiooni mõjule rahvusvahelises tippspordis. "Austades täielikult spordiorganisatsioonide autonoomiat, oleme keskendunud ausale spordivõistlusele ning sellele, et Venemaa ja Valgevene sportlased mingil juhul ei esineks oma riikide esindajatena," kirjutati avalduses.

ROK-i teatel on see täielikult kooskõlas nende arusaamadega ja Bach avaldas G7 seisukohale toetust. "ROK tervitab soojalt G7 toetust spordi autonoomiale ja ROK-i soovitusele Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise kohta üksnes individuaalselt ja neutraalsete sportlastena," sõnas ta.

"See tähelepanu spordiorganisatsioonide autonoomiale tuleb vajalikul ajal, sest mõne valitsuse tegevus ohustab seda," jätkas sakslane. "Seetõttu oleme G7 liidritele selle ühemõttelise avalduse eest väga tänulikud."

G7 tippkohtumisel viibisid Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Kanada, Saksamaa, Jaapani ja samuti Euroopa Liidu esindajad.