Aston Martin loobub Mercedese toest ja saab eksklusiivtarnija

Kolme aasta pärast tulevad vormel-1 maailma täiesti uued tehnilised tingimused ja seetõttu läbivad põhjaliku uuenduskuuri ka masinate mootorid. Senisest tähtsamaks muutub elektriliste komponentide roll ja sarja eesmärgiks on 2030. aastal jõuda süsinikuneutraalsuseni.

Kanada miljardäri Lawrence Strolli eestvedamisel on teinud Aston Martin viimastel aastatel mitmeid investeeringuid, näiteks on ehitatud tiimile Silverstone'i uus tehas ja tuuletunnel, samuti on palgatud konkurentidelt hinnatud töötajaid.

Hetkel teeb Aston Martin koostööd Mercedesega, kes pakub mootoreid veel oma tehasetiimile, samuti McLareni ja Williamsi võistkondadele. Hondast saab aga Aston Martini eksklusiivpartner ja sel viisil loodetakse konkurentidest rajal kiiremad olla.

Honda lahkus F1 sarjast ametlikult 2021. aastal, aga jätkas mootorite tarnimist Red Bullile, kes aga 2026. aastal uute reeglite tulekul panustab juba Fordile. Honda Racing Corporationi preisdent Koji Watanabe sõnul ei ole neil plaanis mootoreid teistele tiimidele tarnida.

"Ilma täiemahulise töösuhteta on väga-väga raske järjekindlalt meistritiitleid võtta, seetõttu langetasime ka selle otsuse," kommenteeris Aston Martini suutlikustehnoloogiate valdkonna president Martin Whitmarsh.

Lisaks tähendab Mercedesest loobumine ka seda, et tiimil tuleb edaspidi ise valmistada näiteks käigukastid ja tagavedrustuse süsteemid, kuid Whitmarshi sõnul käib see asja juurde ja eesmärk on täielik sõltumatus.

"Sa soovid vormel-1 sarjas võita ja see tähendab praegu eksiteerivate kootööpartnerite alistamist ja et see nii läheks, peame saama iseseisvateks," põhjendas ta. "Ehitame suured rajatised ja vabaneme järk-järgult sõltuvusest Mercedes-Benzist."

Võistkonna esinumber Fernando Alonso hoiab hetkel MM-sarja individuaalarvestuses 75 punktiga kolmandat kohta. Just sellel positsioonil on ta lõpetanud hooaja viiest esimesest sõidust koguni neli.