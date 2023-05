Mõttus sõitis end Rootsis pjedestaalile

Esikoha napsas 29-aastane Linn Gustafzzon tulemusega üks tund, 24 minutit ja 56 sekundit. Tema 19-aastane kaasmaalane Tilda Hylen kaotas talle ühe minuti ja 55 sekundiga ning Mari-Liis Mõttus jäi võitjast kahe minuti ja 21 sekundi kaugusele.

"Olen veidi tõbine ja ei teadnud, kas ja kui palju see sõitu võiks mõjutada," ütles Mõttus pärast võistlust. "Õnneks pidas keha kenasti vastu ja sai võidu sõita."

"Esimesel ringil said kaks naist eest, aga teisel ringil lähenesin jõudsalt Hylenile. Sain ta kätte ning jätkasime koos sõitmist. Laskumistel sain alati 3-5-sekundilise vahega eest, aga tõusudel kiirendas ta järele. Mõtlesin, et see ei saa niimoodi kaua kesta, aga kestis lõpuni välja. Viimasel ringil sõitis ta eest ja mul polnud midagi vastu panna. Kolmas koht on vahelduseks tore kõikidele nendele eelmistele neljandatele," sõnas Mõttus.

Pühapäeval on Mõttus stardis Põhjamaade meistrivõistlustel.