Drell ja Roanne pidid koduväljakul Strasbourgi paremust tunnistama

Roanne lõpetas eelmisel kolmapäeval kuuemängulise kaotusteseeria, kuid ei suutnud teisipäeva õhtul pärast head algust Strasbourgi vastu võitu realiseerida.

Avaveerandi võitis Drelli koduklubi 23:13, kuid poolajaks oli nende eduseis kahepunktiline. Tasavägise kolmanda veerandi lõpuks juhtis Roanne kolme punktiga ning saavutasid otsustaval veerandil seitsmepunktilise eduseisu. Veel neli minutit enne mängu lõppu oli Roanne viiega peal, kuid kaotasid lõpuks mängu nelja punktiga.

Drell viskas kaotuses üheksa punkti ja lisas sellele kolm lauapalli ning kaks resultatiivset söötu. Roanne'i eest oli parim ameeriklane Ronald March, kes lõpetas 20 punkti, kuue lauapalli ja kuue sööduga. Strasbourgi eest viskas DeAndre Lansdowne 17 punkti, Marcus Keene lisas 16 punkti ja lätlane Rodions Kurucs panustas 14 punkti.

Roanne on sel hooajal 34-st mängust võitnud 15 ja asetseb liigatabelis 11. kohal. Nende ees on 16 võiduga Paris Basketball ja Gravelines-Dunkerque, Strasbourg hõivab 17 võiduga viimast play-off kohta. Liigaliider on Monaco, kes on võitnud 26 kohtumist.