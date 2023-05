Kahekordne maailmameister nakatus koroonaga ja peab Giro pooleli jätma

Tiimi sõnul olid Gannal gripilaadsed sümptomid ning test kinnitas, et itaallane on nakatunud koroonaviirusega. "Filippo peab nüüd puhkama ja täielikult taastuma, enne kui saab oma 2023. aasta võistlusprogrammiga jätkata," lisas Ineos.

Kahekordse temposõidu maailmameistri puudumine on kindlasti tagasilöögiks brittidele Geraint Thomasele ja Tao Geoghegan Hartile, kes on mõlemad Girol kokkuvõttes esikümnes.

Rahvusvahelise rattaliidu UCI viimase protokolli alusel ei pea sportlane pärast positiivset koroonaproovi võistluselt tingimata lahkuma, kuid seekord otsustas Suurbritannia võistkond, et see on parim tegutsemisviis. Lisaks temale on koroonaviiruse tõttu Girolt lahkunud ka itaallased Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) ja Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) ning prantslane Clement Russo (Arkea-Samsic).