Klaar: Red Bulli taktikajuht on pea sama hinnatud kui Verstappen

"Võistkond on hea ja hea on ta sellepärast, et õiged inimesed on õigetel kohtadel. Eelkõige auto peakonstruktor Adrian Newey - ülikogenud mees, kes on eri ajastutel eri reeglite alusel autosid ehitanud," lausus Klaar intervjuus ERR-ile. "Ta teab väga palju ja on osanud neid teadmisi edasi anda, enda ümber väga hea meeskonna koostanud."

"Teine asi - neil on ülihea võistlustaktika ja -strateegia. Osakonda juhatab naisterahvas, Hannah Schmitz, kes - ma arvan - on vormel-ühes pea sama palju hinnatud kui Max Verstappen või ükskõik milline maailmameister."

"See on omaette väärtus, kui võistluste käigus muutuvates oludes suudetakse operatiivselt otsuseid langetada: kas boksi tulla, mitte tulla, kui pikalt sõita," jätkas Klaar. "Sellega saab Hannah Schmitzi poolt juhitud osakond suurepäraselt hakkama."

Hannah Schmitz Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PanoramiC

Vormel-1 hooaeg on rekordiliselt pikk ja Klaari sõnul on veel vara öelda, kas Red Bulli domineerimine jätkub lõpuni. "Nüüd on täiesti pöörane periood, kus kuue nädala jooksul sõidetakse viis etappi," lausus ta.

"Vahepeal oli peaaegu kuu aega pausi, sest Hiina etapp jäi ära. Aga tegemist on tehnikaspordiga ja alati võib midagi juhtuda. Keegi eksib, sõidab seina, tehnilised rikkad - õnneks veel midagi kindlat ei ole."

Uustulnukad pole seni kõige kõrgemasse mängu sekkunud. "Uusi noori on, aga kahjuks ei ole nad tihtipeale kõige edukamates võistkondades. Nad peavad hakkama ennast tõestama. Eelkõige peavad suutma auto lõpuni tuua, mis on ülioluline," lausus Klaar.

Näiteks mullu asenduskorras F1 etapil käinud hollandlane Nyck de Vries pole tänavu AlphaTauri võistkonnas õnnestunud. "Tema etteasted on täielikult lati alt läbi. Keegi ei saa aru, mis toimub. Mees, kes eelmisel aastal oli ülienesekindel, ei saa justkui mitte millegiga hakkama," ütles vormelikommentaator.

"See on alati teema, et kui noored sõitjad saavad võimaluse, siis säilitada külm pea ja mitte mõelda kogu sellele, et pean end näitama ja tõestama. Kuidagi tuleb rahul säilitada. Ma saan aru, et see on väga raske."